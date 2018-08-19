أزمة مواصلات واختناق مروري بالخرطوم

شهدت ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية أزمة في المواصلات واختناقاً مرورياً في معظم الشوارع الرئيسية والكباري التي تربط العاصمة بمحلياتها المختلفة ، وسط مخاوف من أستمرار تلك الأوضاع .
وقد تجمع المئات من المواطنين بمنطقة الكلاكلة اللفة بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم في انتظار المركبات التي تقلهم الي وسط الخرطوم أو الخرطوم شرق ، وتسبب الاختناق المروري في شل الحركة مما أدي الى تأخر المواطنين عن الوصول الي الأماكن التي يقصدونها .
وقال بعضهم بحسب جريدة الجريدة الصادرة يوم الأحد إنهم استغرقوا اربعة ساعات في منطقة السجانة وهم في طريقة الي الكلاكلة بسبب توقف الحركة تماماً ، وإضطر بعض المواطنين للنزول من المركبات والسير على اقدامهم لمسافات وصفوها بالطويلة لتجنب الزحام.
وأكدت صحيفة الجريدة أنها شهدت حالات اغماء لبعض النساء .
وطالب المواطنون بزيادة انتشار أفراد المرور فك الاختناقات المرورية في الشوارع على وجه السرعة ، خاصة مع مياه الامطار المتجمعة في كثير من شوارع العاصمة ، ولفت بعضهم الي تعضل بعض اشارات المرور.
الخرطوم (كوش نيوز)