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سياسية

2018/08/19

2018/08/19


أزمة مواصلات واختناق مروري بالخرطوم



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شهدت ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية أزمة في المواصلات واختناقاً مرورياً في معظم الشوارع الرئيسية والكباري التي تربط العاصمة بمحلياتها المختلفة ، وسط مخاوف من أستمرار تلك الأوضاع .

وقد تجمع المئات من المواطنين بمنطقة الكلاكلة اللفة بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم في انتظار المركبات التي تقلهم الي وسط الخرطوم أو الخرطوم شرق ، وتسبب الاختناق المروري في شل الحركة مما أدي الى تأخر المواطنين عن الوصول الي الأماكن التي يقصدونها .

وقال بعضهم بحسب جريدة الجريدة الصادرة يوم الأحد إنهم استغرقوا اربعة ساعات في منطقة السجانة وهم في طريقة الي الكلاكلة بسبب توقف الحركة تماماً ، وإضطر بعض المواطنين للنزول من المركبات والسير على اقدامهم لمسافات وصفوها بالطويلة لتجنب الزحام.

وأكدت صحيفة الجريدة أنها شهدت حالات اغماء لبعض النساء .

وطالب المواطنون بزيادة انتشار أفراد المرور فك الاختناقات المرورية في الشوارع على وجه السرعة ، خاصة مع مياه الامطار المتجمعة في كثير من شوارع العاصمة ، ولفت بعضهم الي تعضل بعض اشارات المرور.

الخرطوم (كوش نيوز)

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