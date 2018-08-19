الصندوق القومي للإسكان يدعم الخيار المحلي للمناصير

أعلن الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير عن جاهزية الصندوق للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإنفاذ ما يليه من توجيهات لرئيس الجمهورية بخصوص الخيار المحلي لأهالي المناصير بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل.
وقال غلام الدين في تصريح لـ(سونا) معزيا فيه أسر تلاميذ وتلميذات منطقة الكنيسة بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل البالغ عددهم 23 والذين تم فقدهم إثر غرق العبارة (اللنش) التي كانت تقلهم لمدارسهم بالضفة الثانية من النهر، قال إن العاملين بالصندوق يتقدمون بأحر التعازى لرئيس الجمهورية ووالي ولاية نهر النيل وحكومته وأسر التلاميذ، سائلين الله أن يكونوا شفعاء لذويهم وأن يلهم أهلهم وجميع سكان محلية البحيرة خاصة وولاية نهر النيل عامة الصبر الجميل وحسن العزاء في فقدهم الجلل.
وأضاف “إن المصاب جلل وهو مصاب وحزن لجميع أهل السودان”، وتعهد بالعمل مع الجهات المختصة لإنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروعات الخيار المحلي وبخاصة التي تتعلق بالسكن بمحلية البحيرة.
سونا