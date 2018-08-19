فتوى لتمكين النساء من إرضاع فاقدي الرعاية الوالدية

كشف المدير العام لجمعية الوداد الخيرية لفاقدي الرعاية الوالدية أحمد محمد يوسف عن فتوى شرعية من مجمع الفقة الإسلامي لتمكين النساء من المتزوجات المتأخرات عن الإنجاب والأرامل والمطلقات أو بغير زوج بكر أم ثيب صغيرة أم كبيرة أم هرمة من تعاطي مدررات لإرضاع الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية واعتبرتهن الفتوى أمهات بالإرضاع الشرعي ما دام أن الرضيع تغذي من لبنهن بأية وسيلة كانت ، واستندت الفتوى على القاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
وقال المدير العام للجمعية بحسب جريدة الجريدة الصادرة يوم الأحد أن الارضاع الشرعي يتم وفق سند صك شرعي بالتنسيق مع وزارة الرعاية الإجتماعية وإخبار الطفل بالحقيقة من عمر (3-6) سنوات بواسطة الأم المرضعة وبوجود الخبراء والاجتماعيين والنفسيين .
وكشف “يوسف” عن كفالة 81 طفلاً من قبل 81 أسرة سودانية وزاد : الآن لدينا في قائمة الانتظار 25 أسرة ترغب في احتضان الأطفال بالإرضاع وقال “ليس لدينا راجع كفالة” وأضاف دار المايقومة لرعاية الأطفال تستقبل ما نسبته (1-3%) في اليوم الواحد من الاطفال فاقدي الرعاية الوالدية .
ووصف ذلك بالرقم المزعج ، وأرجع انتشار الظاهرة لانتشار المخدرات والعمالة الأجنبية والوجود الأجنبي بإعتبار أن له دور في زيادة عدد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية.بالإضافة الي التفكك الأسري . ولفت “يوسف” الي أنهم تلقوا دعوة من بعض الولايات لتنفيذ برامج توعويةوانشاء فرع للجمعية منها ولاية سنار والنيل الازرق ونهر النيل والشمالية وقال “نسعى لانشاء مشروع كبير مع اليونسيف بتسريع الكفالات ووضع خطط استراتيجية معالدولة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الولدية لعمل مسوحات وبحوث في المجتمع لمعرفة الأسباب الأساسية لتنامي الظاهرة”.
الخرطوم (كوش نيوز)