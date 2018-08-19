الوطني بالجزيرة المرحلة المقبله لمن يمتلك جماهيرية

أعلن الأستاذ نيازي أحمد إبراهيم رئيس قطاع الإتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة بأن المرحلة المقبلة لمن يملك قاعدة جماهيرية موضحا أن النزول للقواعد يؤكد إتقان العمل التنظيمي لتحقيق الثقل الجماهيري الذي يعتبر السند الحقيقي في مرحلة إعادة البناء.
ووصف نيازي فى تصريح ل (سونا) إنسان الجزيرة بالمتميز بكريم خصال النخوة والشهامة وحب الخير و الوفاء والتواصل الإجتماعي وقضاء حوائج الناس.
وقال أن تسمية حكومة الولاية بحكومة الوفاق والنهضة بإعتبارها أهم متطلبات المرحلة التي نعمل على تحقيقها للنهوض بتنمية وخدمات الولاية وبث روح الوفاق المجتمعي الذي ظل عنواناً لإنسان الجزيرة داعياً لتفعيل المبادرات والعمل الطوعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم في مجتمع ولاية الجزيرة ..
سونا