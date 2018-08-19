كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > طائرة إماراتية لإغاثة منكوبي الفيضانات في السودان
الأقسام :

سياسية

2018/08/19

2018/08/19


طائرة إماراتية لإغاثة منكوبي الفيضانات في السودان



شارك الموضوع :

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول التي تعرض لها السودان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذه المبادرة “تأتي في إطار حرص الإمارات على المساهمة في رفع المعاناة عن الأشقاء في السودان، ومساعدة المتضررين، والمساهمة في التخفيف من مأساتهم على نحو يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين”.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان مؤخرا، أمطارا غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات، تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من السكان، وتدمير المنازل والممتلكات، وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة و البنية التحتية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد نفذت عمليات إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في البلاد، من خلال توفير مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والمواد الغذائية.

سكاي نيوز

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.