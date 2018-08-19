الركود يضرب أسواق الخرطوم والتجار يشتكون من قلة السيولة

ضربت موجة من الركود أسواق الخرطوم وسط شكاوي التجار من ضعف القوي الشرائية وشح السيولة تزامناص مع عطلة عيد الأضحى.
وارتفعت أسعار ملبوسات وأحذية الأطفال بنسبة تقدر بـ200% .
وقل تاجر بسوق أمدرمان بحسب ما نقلته جريدة التيار الصادرة يوم الأحد أن السوق يشهد هذا العام تراجعاً مخيفاً سيؤثر على الحركة التجارية مستقبلاً .
وأكد تاجر الملبوسات عبدالحليم أحمد على ارتفاع الملبوسات بنسبة 200% مشير الي أن الجمارك تمنع دخول الملبوسات إلا عن طريق التسويات الجمركية .
وقال تاجر الأحذية مبارك ابراهيم أن أزمة السيولة ساهمت في ركود السوق هذا العام بالإضافة الي فصل الخريف الذي عمل على اعاقة الحركة بالأسواق.
وقال أن هذه الفترة كانت تشهد تزاحما في الأسواق خلال الاعوام السابقة من الواطنين مقارنة بهذا العام.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
على
2018/08/19 at 4:38 م (UTC 3) رابط التعليق
لطمعكم وجشعكم تستاهلو
باشري
2018/08/19 at 5:13 م (UTC 3) رابط التعليق
ركود وارتفاع في السعار بنسبة 200% …. !!!!
مفارقة عجيبة …. !!!
ركود يعني إحجام عن البيع …
إحجام عن البيع معناها الناس ما عندها قروش عشان تشتري …
طيب المفروض الأسعار تنزل والتاجر ينزل من هامش الربح بل ويبيع بسعر التكلفة غصباً عنه عشان يصرّف بضاعته ….
عشان التاجر برضو عليه التزامات عايز يشتريها مثل خروف الضحية وغيرو …..
فعلاً السودان بلد العجائب … !!!