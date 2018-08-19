ارتفاع أسعار الأضاحي بالقرشي

شهد السوق الرئيسي بمحلية القرشي ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي رغم امتلاء كل الساحات والميادين العامة بمدينة 24 القرشي بالماشية وتراوحت أسعار الخراف من 3 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.
هذا وقد استطلعت (سونا) عددا من تجار المواشي بسوق 24 القرشي، حيث أقر التاجر محمد عبد الباقي من قرية البعاشيم بالركود التام في السوق والبهائم متوفرة ويقول التاجر التاج بلول إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً والوارد كبير والأسعار متفاوتة بين 3 و 7 آلاف جنيه وقطع بعدم زيادة الأسعار في الأيام القادمة.
وقال التاجر نزار مهدي مالك إن أسعار الخراف تتفاوت حسب النوع حيث تعتبر الخراف البلدية هي الأكثر طلباً ثم الحمري وتتراوح أسعار الخراف البلدية 7 _ 8 آلاف جنيه والحمري يتراوح سعره ما بين 4 _ 5 آلاف جنيه والسليم سعره ما بين 3 _ 4 آلاف جنيه. وذكر التاجر عبد المحمود حسين من قرية الكمر أن البيع ضعيف والأسعار في متناول الجميع وأضاف التاجر عوض الجيد إبراهيم من قرية جلوكة أن السوق يشهد ضعف في القوة الشرائية بالرغم من اختلاف الأسعار، معزياً ذلك للظروف الاقتصادية الاستثنائية للمواطنين.
فيما أكد المواطن مصطفى بركات أن ارتفاع الأسعار أدى لعدم إقبال المواطنين على الشراء بالرغم من توفر المراعي والإنتاج من الماشية محلي ليس له علاقة بارتفاع الدولار إنما يدل على جشع التجار.
وفي منطقة الهلالية بمحلية شرق الجزيرة شهدت أسعار خراف الأضاحي استقراراً حيث أبدى عدد من المواطنين ارتياحهم خلال جولة (سونا) بسوق الهلالية حيث تراوحت الأسعار بين 3.5 آلالف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.
سونا