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سياسية

2018/08/19

2018/08/19


السودان: الأرصاد تتوقع أمطار غزيرة في الخرطوم وعدد من الولايات وتنبه للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر



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إنتشرت يوم الأحد خلايا السحب الرعدية الممطرة في سماء ولايات (دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، النيل الازرق، كسلا ،القضارف ، البحر الاحمر، الخرطوم ) .

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، من المتوقع هطول أمطار متوسطة خلال ال 24 ساعة القادمة “بداية من الساعة 4 عصر يوم الأحد” قد تتحول الي غزيرة مع نشاط الرياح في أجزاء متفرقة من تلك الولايات، ومن المتوقع ايضا دخول السحب الموجوده على الهضبة الاثيوبية إلى ولايات ( كسلا، القضارف، سنار ،النيل الازرق ) مسببة امطار في هذه الولايات.

وتنبه الهيئة المواطنين توخي الحيطة والحذر وعلى القاطنين بالقرب من مجاري السيول والمناطق المكشوفة اخذ التدابير اللازمة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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