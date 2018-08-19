السودان: الأرصاد تتوقع أمطار غزيرة في الخرطوم وعدد من الولايات وتنبه للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر

إنتشرت يوم الأحد خلايا السحب الرعدية الممطرة في سماء ولايات (دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، النيل الازرق، كسلا ،القضارف ، البحر الاحمر، الخرطوم ) .
وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، من المتوقع هطول أمطار متوسطة خلال ال 24 ساعة القادمة “بداية من الساعة 4 عصر يوم الأحد” قد تتحول الي غزيرة مع نشاط الرياح في أجزاء متفرقة من تلك الولايات، ومن المتوقع ايضا دخول السحب الموجوده على الهضبة الاثيوبية إلى ولايات ( كسلا، القضارف، سنار ،النيل الازرق ) مسببة امطار في هذه الولايات.
وتنبه الهيئة المواطنين توخي الحيطة والحذر وعلى القاطنين بالقرب من مجاري السيول والمناطق المكشوفة اخذ التدابير اللازمة.
الخرطوم (كوش نيوز)