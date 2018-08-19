توقعات بأمطار غزيرة في العاصمة وعدد من الولايات وقوس قزح يمتع مواطني الخرطوم

بدأت الأمطار الخفيفة تهطل عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد على أنحاء من العاصمة السودانية الخرطوم، وعصر يوم الأحد 19 أغسطس الجاري إستمتع سكان الخرطوم بمنظر رائع لقوس قزح الذي غطى السماء من الناحية الجنوبية الشرقية للعاصمة السودانية، وإلتقطت كاميرا محرر النيلين الصورة المرفقة أعلاه والتي توضح قوس قزح.
إنتشرت يوم الأحد خلايا السحب الرعدية الممطرة في سماء ولايات (دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، النيل الازرق، كسلا ،القضارف ، البحر الاحمر، الخرطوم ) .
وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، من المتوقع هطول أمطار متوسطة خلال ال 24 ساعة القادمة “بداية من الساعة 4 عصر يوم الأحد” قد تتحول الي غزيرة مع نشاط الرياح في أجزاء متفرقة من تلك الولايات، ومن المتوقع ايضا دخول السحب الموجوده على الهضبة الاثيوبية إلى ولايات ( كسلا، القضارف، سنار ،النيل الازرق ) مسببة امطار في هذه الولايات.
وبحسب شبكة كوش نيوز، تنبه الهيئة المواطنين توخي الحيطة والحذر وعلى القاطنين بالقرب من مجاري السيول والمناطق المكشوفة اخذ التدابير اللازمة.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين