مساعد يقف على توفير النفد بالمصارف والصرافات

وقف مساعد محمد أحمد محافظ بنك السودان المركزي على الإجراءات الخاصة بترتيب توفير النقد بالمصارف التجارية والصرافات الآلية من خلال متابعته لأعمال لجنة ادارة النقد.
واطمأن على تغذية المصارف والصرافات الآلية داخل ولاية الخرطوم،كما وقف على متابعة الإرساليات النقدية إلى ولايات السودان المختلفة، ووجه بالوفاء بسداد الاحتياجات النقدية للمؤسسات والوحدات الحكوميه والأفراد في مختلف البنوك التجارية
وأكد محافظ المركزى انسياب عمليات التغذية النقدية للمصارف التجارية والصرافات الآلية بجميع المصارف بولاية الخرطوم والولايات الأخرى لمقابلة احتياجات العملاء للعيد ووجه مديري المصارف بمتابعة تغذية الصرافات الآلية.
جاء ذلك لدى تفقده سير العمل بفروع بنك فيصل الاسلامي شارع الجامعة و بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة واطمأن على توفر النقد بهذه الفروع لمقابلة احتياجات المواطنين ، وأشاد بالدعم والإسناد الذي وجده البنك المركزي من القوات المسلحة وذلك من خلال الأعمال اللوجستية في عمليات نقل وارسال النقود من المركز إلى الولايات عبر طائرات القوات المسلحة .
من ناحية أخرى تفقد المحافظ سير عملية بيع خراف الأضاحي عبر الدفع الإلكتروني والذي تنظمه شركة أنعام، وذلك من خلال زيارة مواقع البيع الإلكتروني شرق أرض المعارض ببري ، وقد رافقه في الزيارة عباس عبدالله عباس رئيس اتحاد المصارف السوداني ود.عبدالحميد جميل المدير العام لبنك أم درمان الوطني و علي ابراهيم نائب المدير العام لبنك فيصل الإسلامي السوداني .
سونا