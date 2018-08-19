اقتصادى: السعودية تحظى ب40% من الماشية السودانية

قال د. هيثم محمد فتحي والمحلل والباحث الاقتصادى ان المملكة العربية السعودية تستحوذ على نسبة 40 % من صادرات الماشية السودانية بانواعها المختلفة والبالغة خمسة مليون راس سنويا
واعتبر هيثم فى تصريح (لسونا) أن المملكة اكبر سوق للماشية السودانية على المستوى الاقليمى والعالمى داعيا الى اعادة النظر فى سياسات صادر الماشية السودانية للاسواق الخارجية بتوجيه هذه السياسات نحو تطوير المراعى وتوفير الادوية البيطرية مع انشاء مزارع جديدة لتسمين الماشية بجانب رفع الوعى التسويقى للمنتجين السودانيين وذلك للنهوض بهذا القطاع خاصة انه قطاع يستوعب كم هائل من العمالة السودانية
متوقعا ان ينمو هذا القطاع فى هذا العام بمعدل 5ر2 -3 % نسبة للامطار التى هطلت بكثافة فى مناطق الانتاج وانعكست ايجابا على تنمية المراعى الطبيعية التى تكسب هذه الماشية ميزة تفضيلية ترفع من قدرتها التنافسية فى الاسواق الخارجية .
الخرطوم 19 -8- (سونا)