31 حزباً وحركة توقع على وثيقة لترشيح البشير في 2020م

وقع (31) حزباً وحركة وطرق صوفية واتحادات ونقابات وأهل الثقافة والفكر والفنانون والرياضيون ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والأكاديميون بولاية بجنوب دارفور، على وثيقة لترشيح البشير في انتخابات 2020م.
وقال والي جنوب دارفور آدم الفكي مخاطباً المشاركين في المبادرة بالمجلس التشريعي للولاية أمس، قال إن مسيرة ترشيح البشير انطلقت لأول مرة من شطاية وقريضة ومعسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية، وأعقبتها مبادرات ترشيح الرئيس في كل الولايات.
وذكر الفكي أن المبادرة الجديدة لتعزيز ترشيح البشير من جنوب دارفور بـ (31) من الأحزاب والحركات الموقعة وكل قوى المجتمع الحية، بالتوقيع على وثيقة العهد والميثاق والالتزام بترشيح البشير في انتخابات 2020م من الهيئة القومية والشعبية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الموقعة على السلام بجنوب دارفور.
وأشار الفكي إلى تكوين لجنة عليا من الحركات الموقعة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، مهمتها تعزيز ترشيح البشير ومخاطبة الناس حتى يكون ترشيح البشير حركة مجتمع بأكمله وليس حركة حزب، معلناً عن زيارة البشير للولاية في شهر نوفمبر القادم لحضور فعاليات الدورة المدرسية القومية رقم (28) بنيالا. وأكد الفكي أن مواطني ولاية جنوب دارفور هم أهل (مبادرات الوقوف ساعة الحارة، وهم الذين ساندوا الإنقاذ منذ بدايتها وحتى الآن).
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