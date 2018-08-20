غرب كردفان تشيد بوزارة الصحة وسرعة استجاباتها لمخاطر السيول

أشاد المهندس أحمد عجب الفيا والي ولاية غرب كردفان بالجهود الكبيرة التي اضطلعت بها وزارة الصحة بالولاية في تعاملها مع الأوضاع التي خلفتها السيول والأمطار التي اجتاحت مدينة النهود مؤخراً.
جاء ذلك لدى لقائه بمقر إقامته بالنهود بوفد النقابة العامة لعمال المهن الصحية والطبية المركزية برئاسة الدكتور ياسر أحمد إبراهيم رئيس النقابة بحضور محمد الحبيب عبد العزيز رئيس الفرعية بالولاية، وأثنى دكتور ياسر على العمل الكبير الذي قامت به حكومة الولاية تجاه المتأثرين وإدارتها للأزمة بصورة ممنهجة ودقة عالية، وقال إن زيارتهم جاءت بهدف تقديم الدعم والمؤازرة للمتضررين.
وحيا في هذا الخصوص حكومة الولاية ومجتمع محلية النهود على صبرهم وامتصاصهم للأزمة بإزالة الآثار التي خلفتها السيول والفيضانات.
كما أشاد دكتور ياسر بجهود الكوادر الطبية والصحية في الجانب الوقائي والعلاجي من خلال العيادات الجوالة والحملات المنتظمة لمكافحة النواقل مما جعل المدينة خالية من الذباب والبعوض.
الخرطوم (كوش نيوز)