فطور العريس ينزل لمستوى (شاي باللبن)

ظهرت تقليعات جديدة في الزواج السوداني انتشرت مؤخرا ابرزها (شاي لبن العريس) حيث يأتي به أهل العروس لأهل العريس في شكل موكب تزفهم فرقة موسيقية مصاحبة ويحمل اهل العروس الكيك والخبائز بشتى اشكالها وانواعها في اوان فاخرة وكذلك اكواب فاخرة لشرب الشاي والحليب .
وبدورهم يقدم أهل العريس – وفق المجهر – هدايا لموكب الشاي وأهل العروس امتنانا لهم.يذكر ان شاي لبن العريس اصبح يحل بدلا عن عادة (فطور العريس) التي انتشرت في السابق كعادة مرتبطة بالاعراس وهي عادة تعرضت لانتقاد كبير ووصفها بالبذخ والتبذير .
الخرطوم كوش نيوز