15 ألف شرطي لتأمين ولاية الخرطوم في العيد

أعلنت رئاسة قوات الشرطة، عن رصد 15 ألف شرطي لتأمين ولاية الخرطوم خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، وأشارت إلى نجاح سير خطة تأمين عيد الأضحى المبارك من خلال مؤشرات تنفيذها لمحور ما قبل العطلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، الفريق عمر المختار محمد، يوم الأحد – حسب الشروق – إن رئاسة الشرطة قد وضعت خطة تأمينية من عدة محاور لعيد الأضحى لكافة ولايات السودان، بدأت قبل عشرة أيام وتمثلت في تأمين الأسواق وعمليات تفويج المسافرين على الطرق القومية.
وأضاف المختار أن المرحلة الثانية ستعمل على تأمين صلاة العيد وأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة، بجانب الأحياء السكنية، مؤكداً أنه تم رصد 15 ألف شرطي لتأمين ولاية الخرطوم خلال العطلة.
إلى ذلك قال محمد إن تزامن عطلة العيد مع فصل الخريف أضاف أعباءً جديدة على الشرطة لاسيما شرطة الدفاع المدني، مؤكداً أنه تم تشكيل غرف عمليات وطوارئ على مدار الساعة، لتلقي البلاغات الخاصة بالسيول والأمطار ومراقبة مناسيب النيل.
وأشار الناطق الرسمي باسم الشرطة، إلى تشكيل فرق ونقاط ارتكاز على امتداد ضفاف نهر النيل بولاية الخرطوم، للمساهمة في عمليات الإنقاذ النهري، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر على الشواطئ خلال الرحلات الترفيهية، والامتناع عن السباحة في مياه النيل خلال هذه الأيام نسبة لارتفاع فيضان النيل.
الخرطوم (كوش نيوز)