بلال يمتدح جهود السعودية لراحة ضيوف الرحمن

امتدح دكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام الجهود الكبيرة التي تبذلها وبذلتها المملكة العربية السعودية من أجل راحة ضيوف الرحمن في فترة الحج والعمرة وقال إنها قدمت أرقى الخدمات التي تسهل نقل صورة الإسلام وجمع المسلمين في بقعة واحدة. وقال في تصريحات صحفية اليوم بعرفات الركن الأهم للحج إن المملكة وفرت كل سبل التقدم والخدمات للإعلاميين من مختلف دول العالم ،والإعلام السوداني بصفة خاصة يؤدي دوره بيسر وسهولة حيث استفاد الجميع من النقلة الحديثة التي وفرتها المملكة لعكس صورة الإعلام الإسلامي الذي تريد أن يعمل من أجل جمع الفرقة والأخوة بين المسلمين داعيا كل أجهزة الإعلام إلى الاستفادة من الجمع الكبير والتكنلوجيا الحديثة وتبادل المعلومات والإمكانات الكبيرة والحديثة التي وفرتها السعودية ضمن برامجها لراحة ضيوف الرحمن. وجدد سيادته عمق وتطوير العلاقات بين المملكة والسودان في كافة المجالات مشيدا بما قامت به وزارة الإعلام السعودية باستضافتها لعدد من أجهزة الإعلام السودانية مؤكدا تعاون البلدين في هذا المجال مطمئنا كل السودانيين بأن البعثة السودانية الآن بعرفات تتمتع بسبل الراحة وتتحرك بحرية وبكل يسر وهي تؤدي المنسك الأهم خاصة وأن رسالة المملكة العمل على راحة الحجيج معربا عن أمله أن يجتمع المسلمون على المحبة والسلام. وهي رسالة عظيمة لنشر الإسلام الأمر الذي نعيشه اليوم وهو يوم عرفة من تعايش وألفة باعتبارها أحد الأهداف النبيلة مطالبا كل الأعلام بأن يعكس اللحظات الإسلامية وأن يعكس كل الخدمات المتطورة التي وفرتها المملكة التي لاتستطيع بأن تقوم بها أي دولة أخرى حيث أصبحت رائدة في هذا المجال. لافتا إلى أن المملكة كل عام تقدم أفضل الخدمات بشكل كبير وسلوك سعودي راق وأشار إلى أن الإعلام الإسلامي يتوجه الآن نحو عكس الصورة الحقيقية للسلوك والأداء الجماعي مطالبا بأن تنقل صورة الإسلام بشكل نزيه وحقيقي.
سونا