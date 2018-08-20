توزيع 25 ألف كيلو لفقراء ولاية الخرطوم بالساحة الخضراء بحضور الدستوريين والتشريعيين

وجه دكتور محمد عبدالرازق الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي لجان الزكاة القاعدية بتحسس الفقراء والمساكين خلال عيد الأضحى المبارك وإدخال الفرحة في نفوسهم بتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك خلال تدشينه برنامج الأضاحي الذي نفذه الديوان بولاية الخرطوم بالساحة الخضراء بحضور جمع غفير من الدستوريين والتشريعيين.
وأوضح عبدالرازق – وفق سونا – أن الديوان بصدد استحداث مواعين جديدة في التوزيع بتحديد الأسر الفقيرة والمتعففة مسبقا وتوزيع الأضاحي عليها بأماكنها وأن هذا العام سيتم توزيع 2
5 ألف كيلو بولاية الخرطوم
من جانبه، أوضح د.معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أن برنامج الأضحية هذا العام ينتهج أربعة مسارات عبر ديوان الزكاة ومسار منظمات العمل الطوعي والإنساني ومسار مبادرة مليون ذراع التي أطلقتها ولاية الخرطوم ومسار وزارة التنمية الاجتماعية بالدور الإيوائية ودار الطفل اليتيم بالمايقوما بمشاركة أكثر من ألف عامل من منتسبي الوزارة يعملون في هذا الجانب لتوصيل رسالة الوزارة الإنسانية والاجتماعية .
الخرطوم كوش نيوز