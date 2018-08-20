عاجل بالصور: وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تصادم ثلاث سيارات في حادث سير مروع بطريق شريان الشمال وإصابة آخرين

توفى في حادث سير مفجع صباح اليوم الاثنين بطريق شريان الشمال الرابط مابين العاصمة السودانية الخرطوم والولاية الشمالية، ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم لقضاء عطلة عيد الاضحى مع ذويهم بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”
ووقع الحادث نتيجة تصادم ثلاث سيارات “برادو وحافلة كريز وبوكسي ” مما أدى لوفاة سائق الحافلة الكريز واثنين من رُكاب السيارة البرادو وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى .
وتشهد طُرق السودان السريعة ماقبل وبعد عطلة العيد حركة سير كثيفة تتطلب الحيطة والحذر من قبل مستخدمي هذه الطُرق.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)