عويشة يدعو الحجاج للتصافي والاكثار من الدعاء للسودان

أم المصلين بمشعر عرفات الدكتور جابر ادريس عويشة رئيس المجلس الاعلي للدعوة والارشاد والمشرف علي حملات الخرطوم وتناول في خطبته شرف الزمان والمكان والوقوف في اشرف البقاع والقربات التي تجتمع في شعيرة الحج . مبيننا فضل يوم عرفة مستعرضا سياحة تاريخية للوقوف علي اثار الانبياء و ذكري ابراهيم عليه السلام والسيدة هاجر والامتحان الكبير لهما .
وقال عويشة ان شعيرة الحج عبادة يتحقق فيه الصبر والانفاق والطاعة و العبودية لله تعالي داعيا الحجاج لامتثالا الطاعة والتقرب لله خلال هذا اليوم بالدعاء والذكر والتلبية والاكثار من الدعاء للسودان والتصافح والتعافي واجتماع الكلمة ورص الصفوف لتفويت الفرصة علي الاعداء مشيرا الي ان الحج يحقق المقاصد الكلية في اعلي مناهجها ويؤكد ان الناس علي سنته متبعون وعلي نهجه واقفون.
وفي ختام خطبته ناشد عويشة الحجاج للاخذ بالتيسير في الفتوي والابتعاد من الزحام والتدافع علي جبل الرحمة مبيننا ان سنته صلي الله عليه وسلم ترك في الامر متسع بقوله ( وقفت هنا وعرفة كلها موقف)
الاحداث نيوز