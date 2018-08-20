شاور: اكتمال ترتيبات زيارة البشير للصين

اكملت السفارة السودانية بالعاصمة الصينية بكين استعدادتها وترتيباتها لزيارة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية للصين للمشاركة في قمة منتدي التعاون الصيني الأفريقي في الثالث والرابع من سبتمبر القادم ضمن 49 رئيس وزعيم افريقي .
وقال احمد شاور سفير السودان بالصين في حوار مع وكالة السودان للأنباء (ينشر لاحقاً) ان المنتدي سيدفع بالعلاقات بين الصين وافريقيا الي مستوي اعلي ويعزز التوافقات الاستراتيجية بين الجانبين، كما يضخ زخم قوي في تنمية العلاقات الثنائية في الحقبة الجديدة التي تشهدها الصين وسيرسم مسار تنمية العلاقات المستقبلية من اجل بناء مجتمع قوي وتحقيق تعاون متبادل النفع .
واشار شاور الي ان المنتدي يهدف الي التنسيق بين مبادرة الحزام وطريق الحرير واجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية بالدول الأفريقية .
واضاف السفير ان انعقاد المنتدي يتزامن مع انعقاد اللجنة الوزارية السودانية الصينية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط والطرق والجسور ووزير الدولة بوزارة الخارجية ووفد فني يرأسه وزير الدولة بوزارة الخارجية ويضم وكلاء الخارجية ، النفط ، المعادن ،الثروة الحيوانية ،الزراعة وبنك السودان .
وقال السفير شاور ان السفارة الغت عطلة عيد الاضحي للعاملين بالسفارة وظلت في اجتماعات دائمة من خلال غرفة عمليات لمتابعة ترتيبات الحدثين الهامين .
سونا