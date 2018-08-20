سعر الخروف السوداني يسجل رقم قياسي بقطر ووفرة وأسعار متباينة بالسودان

إرتفعت أسعار خراف الأضاحي بالأسواق المختلفة في السودان هذا العام 2018، مقارنة بأسعار العام الماضي، وتراوح سعر الخروف من 3000 جنيه لنحو 6000 جنيه، مع وفرة كبيرة بالخرطوم والولايات المختلفة.
وترغب العديد من الأسرة السودانية المغتربة في دول الخليج بإقامة الشعيرة عبر شراء خروف سوداني الذي إشتهر في تلك الدول مثل السعودية وقطر، بالخروف السواكني.
وتقول أسرة سودانية مقيمة بدولة قطر ل (كوش نيوز) أن هنالك ندرة في الخراف السودانية بالدوحة حيث بلغ سعر الخروف نحو (1800 ريال) وتعادل نحو 20 ألف جنيه سوداني، مما دفع بعض الأسر السودانية لشراء الخراف السورية والتي يبلغ سعرها نحو (1200 ريال).
الخرطوم (كوش نيوز)