وزير الدولة بالصناعة يشهد برنامج المعايدة بكسلا

وصل وزير الدولة بوزارة الصناعة دكتور عبدو داؤود إلى مدينة كسلا في زيارة تستغرق عدة ساعات، وكان في استقباله عدد من الوزراء وقيادات المجتمع. تأتي الزيارة في إطار برنامج العيد في الخنادق مبعوثاً من قبل رئاسة الجمهورية
يرافقه خلال الزيارة عدد من الضباط ومنسقي الدفاع الشعبي.
وأدى وزيرالدولة بوزارة الصناعة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمعسكر قلسا، شرقي جبل قلسا بولاية كسلا. ضمن برنامج العيد في الخنادق الذي تنظمه – وزارة الدفاع، المنسقية العامة لقوات الدفاع الشعبي ولاية كسلا” بتشريف أمير المجاهدين آدم جماع والي الولاية ورعاية العميد ركن عاطف عبد الله، وحضور عدد كبير من قادة القوات المسلحة والمجاهدين والمرابطين.
سونا