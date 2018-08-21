والي الجزيرة المكلَّف يبشِّر بنهضة تنموية شاملة

أدى اللواء شرطة طبيب محمد المهدي علي صالح والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ود مدني العتيق برفقة الدكتور الفاتح بشرى حشاش وزير الشؤون الاجتماعية والأستاذ الأمين وداعة معتمد محلية مدني الكبرى وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث تلقى تهانئ العيد من جموع المصلين معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالجهود التي قادتها حكومة الولاية للنهوض بمدينة ود مدني من خلال الطرق المسفلتة والانترلوك والكيرفستون والإضاءة وترقية المستشفيات ومراكز العلاج المتخصصة وتحسين خدمات المياه والكهرباء.
من جانبه أعلن والي الولاية المكلف أن المرحلة المقبلة ستشهد إنفاذ عددا من المشروعات التنموية والخدمية وإكمال العمل في تأهيل وصيانة المستشفيات بحواضر المحليات، بجانب حزمة من الإجراءات في معاش الناس وإنقاذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنهوض بالقطاع الصناعي والاستفادة من الإنتاج العالي لمحصول القطن والمحاصيل النقدية الأخرى بفضل سياسات التوسع في المساحات المزروعة واستخدام التقانات الحديثة.
سونا