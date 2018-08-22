مسؤول سوداني: المرحلة المقبلة الاهتمام بالمواطن

أوضح طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أن المواطن هو محور الاهتمام في المرحلة المقبلة. وقال إن للسلام معنى وقيمة وروحا من خلال خطواته التي أصبحت محسوسة على أرض الواقع عبر التفاهمات المعلنة بين الحكومة والحركة الشعبية بوقف إطلاق النار و قف العدائيات.
جاء ذلك خلال تقديمه المعايدة بولاية جنوب كردفان ممثلا لرئيس الجمهورية. وأشار إلى أن الدولة تعمل على إصلاح أجهزتها و مؤسساتها و تنمية الاقتصاد والعمل على تحسين مستوى الدخل الفردي والقومي .
وحيا الوزير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالولاية لدورها الكبير من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن.
وفى ذات السياق جدد والي ولاية جنوب كردفان الفريق أحمد ابراهيم مفضل ثقة الدولة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على مواكبة متطلبات المرحلة لتعزيز السلام، معربا عن أمله فى أن تستجيب الأطراف الممانعة إلى صوت السلام والمشاركة في تنمية الولاية.
كادقلي 21-8-2018 (سونا)
3 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2018/08/22 at 4:38 ص (UTC 3) رابط التعليق
هرمنا
دون خوان دي ماركو
2018/08/22 at 5:45 ص (UTC 3) رابط التعليق
و ماذا كان محور الاهتمام في المراحل السابقة؟؟؟؟؟
حسبنا الله و نعم الوكيل
عبدالوهاب البوب
2018/08/22 at 6:42 ص (UTC 3) رابط التعليق
يا سلااااااااام علي هذا الوزير النابغة. …
ياااااااخخخخخ دا اكتشف انوا المواطن هو نقطة الاهتمام… ولا شنو….
قراءة تانيه…
اها اخر حاجة قبلتوا عليها المواطن بعد ما كملتوا كل المراحل بتاعتكم… مراحل المراهقة بتاعتكم انتهت من لقف وسرقة ونصب وقتل وتعزيب ياحرامية يا حمير..
اها الوزير النابغة دا اكتشف انو الحكومة في خدمة الشعب وليس كما كانت الصورة حسب فهم الكيزان المتعفن ….. ياحثالة البشر
ونار جهنم مسكنكم بعزتة وجلالة
الهم عجل بهم وارينا فيهم يوم