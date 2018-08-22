الرئيس السوداني يخرج ذراع خروف من أضحيته مشاركة في مبادرة حملة أشعريون

دشن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، حملة أشعريون (ذراع خروف) من الاضحية للفقراء والمساكين بضاحية كوبر وأخرج سيادته من أضحيته ذراع خروف مشاركة في المبادرة.
وبحسب مركز سحر البيان، شارك في المبادرة الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي الخرطوم رئيس المؤتمر الوطني بالولايه و نائبه الأستاذ /محمد حاتم سليمان والبروفيسر إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني والدستوريين بولاية الخرطوم ومعتمدي محليات الخرطوم السبع وقيادات وهياكل المؤتمر الوطني بالولاية.
جدير بالذكر أن حملة أشعريون أطلقها المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم برعاية الأستاذ محمد حاتم سليمان نائب رئيس الحزب بالولاية نائب الوالي وتحتوي على مبادرات مجتمعية شعبية يقودها أعضاء الحزب بالولاية للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية وإشاعة وإعادة روح التكافل والتراحم بين أفراد الشعب السوداني.