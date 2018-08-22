في خطبة لندنية .. المهدي يجدد رفضه لتغير النظام بالقوة المسلحة

قال الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي السوداني ان السودان به عدة عوامل تجعله واعدا رغما عن تصنيفه من الدول الفاشلة . وقال في خطبة عيد الاضحى التي ألقاها في مقر اقامته بالعاصمة البريطانية لندن – وفق اخبار اليوم – ان النظام افلح في الاستفادة من اتفاق ابرمناه مع شركة شيفرون استخرج بموجبه البترول . ولكن بدد النظام عائد البترول بعد ان جعل اقتصاد البلاد يعتمد عليه.
وعزا الصادق المهدي الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق الى عيوب في تطبيق اتفاقية سلام نيفاشا .وقال المهدي ان موقفنا المبدئي من العمل لنظام جديد بالقوة المسلحة كان ولا زال مرفوضا.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
alkarazy
2018/08/22 at 11:39 ص (UTC 3) رابط التعليق
ماأخذ بالقوه لايسترد الابالقو الاانت فلن ولن تشمها ياطرطور الانصار واليك الاتى نصه يقتل بشه وقتل مروع يصيب الناس ويصاب الناس بالبؤس وتستبيح القوات البلاد ويخرج منها من يصلح البلاد والعباد مدعوما من الله مباشرتا ويؤسس دوله تدوم سنينا لا امه ولافته ولاشوعيه ولا اسلام سياسي ولااسلام كيزاني اي كان بلا يخمكم كلكم يااولاد الكلب