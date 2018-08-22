رئيس الجمهورية يعلن عن اجراءات جديدة ومراجعات جذرية للاقتصاد

أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير ان الفترة القليلة القادمة ستشهد تضافر كل الجهود لتصب في مراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي بصورة جذرية تؤدي الى اقرار سياسات تفصيلية واجراءات محفزة للانتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات وذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج التركيزي المعلن من اجل تحسين معاش الناس وفق اهداف تنموية لا حياد عنها.
وقال في خطابه الذي وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الاضحى – حسب أخبار اليوم – ان الجهد كذلك سينصب في تحقيق الانضباط المالي للاجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية من خلال فرض الرقابة على حركة الارصدة والحسابات المالية لهذه الاجهزة لتكون تحت هيمنة واشراف البنك المركزي مؤكدا على اشراف رئاسة الجمهورية فى تحديد الوليات الصرف على مستوى المشروعات التنموية وتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى اولويات الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة.
الخرطوم (كوش نيوز)