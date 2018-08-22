أحتراق بائعي خراف وأموالهم في حادث اصطدام بالحصاحيصا

على اثر تصادم عربة بوكس وحافلة لقي ثلاثة من بائعي الخراف حرقا بعد اشتعال النيران في البوكس الذي كان يستغلونه وذلك بمنطقة الحيصاحيصا بينما نجا رابعهم.
وكان الاربع عائدون من من منطقة تمبول وتعود تفاصيل الحادثة – حسب الدار – الى اعتياد الاشقاء ونسيبهم وابن اختهم على الاعتماد على تربية الضان بكميات كبيرة وبيعها في المواسم ومع قدوم ايام العيد تحركوا بماشيتهم الى الاسواق الرئيسية .ومع وقفة عيد الاضحى تحركوا عائدين وهم يحملون اموالهم الى تمبول وعند عبور العربة لمزلقات عبارة عن كبري صغير بالحصاحيصا اصطدمت بهم حافة ركاب مما ادى لوقوع البوكس واشتعال النيران فيه ليحترقوا بالنيران وتحترق معهم اموالهم .
الخرطوم (كوش نيوز)