مدير عام شركة الكهرباء يقف على سير العمل خلال عطلة العيد

قام المهندس/ عبد الرحمن حجاج آدم، المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له من مدراء الإدارات العامة والإدارات المساعدة بزيارة تفقدية لسير العمل والتزام العاملين بمواعيد العمل في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى حيث تفقد فيها مركز خدمات الزبائن (4848) والاطلاع على تقارير البلاغات وأوضاعها في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى،
ووجه حجاج – حسب سونا – بضرورة الاهتمام بالبلاغات ومراجعتها بشكل سريع لتحقيق الاستقرار في التيار للزبائن.، كما قام بزيارة مكاتب البيع وعدد من مكاتب الطوارئ للاطلاع على سير العمل وحجم بلاغات الطوارئ المنفذة والتي قيد الإجراء والجديدة، ووجه بضرورة الاهتمام بسرعة تنفيذ البلاغات، كما وجه مدراء الإدارات بضرورة توفير كل المعينات لاستمرار العمل بالصورة المطلوبة.
وشملت الجولة زيارة مركز التحكم الآلي لتوزيع الكهرباء للتأكد من استقرار الشبكة، واستمع إلى تقرير دقيق عن أوضاع الشبكة والأعطال الموجودة في الخرطوم والولايات، كما تفقد مخازن الإمدادات للشركة والوقوف على وجود كافة المعينات ومستلزمات الشبكة وآلية انسياب المواد من المخازن إلى مكاتب الطوارئ.مق
الخرطوم (كوش نيوز)