القاهرة تستضيف الاجتماع الوزاري المشترك 28 اغسطس

تستضف القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري لاعتماد ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات لجنة كبار المسئولين في السودان ومصر تمهيدا لعرضها على اللجنة الرئاسية التى ستنعقد فى الخرطوم فى أكتوبر المقبل برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية واخية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، في تصريح( لسونا ) إن إجتماع القاهرة الذى ضم كبار المسئولين هدف الى وضع رؤية استراتيجية للشراكة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليم وغيرها من المجالات تمهيدا لرفع تقرير اللجنة للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بالقاهرة لافتا الى انه تم الاتفاق على توقيع 20 اتفاقية.
وأشار السفير المصري الى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين لتوطيد العلاقات بين البلدين وفقا لتوجيهات قيادة البلدين مبينا انه تم عقد أكثر من 22 لقاء قمة جمعت بين الرئيسين البشير والسيسي وكان آخرها زيارة السيسي الى الخرطوم التى تم خلالها وضع جدول لمشروعات استراتيجية يتم تنفيذها على أرض الواقع تلبية لطموحات شعبي وداي النيل.
وقال شلتوت إن هذه الفعاليات تصب فى مصلحة شعبي وادي النيل وتطلب مزيدا من الجهد لافتا الى أن هناك توجيهات صدرت بتذليل العقبات امام القطاع الخاص للدخول فى شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي ليكون نموذج يحتذي به فى الدول العربية.
وتقدم السفير بالتهنئة للقيادة فى البلدين بمناسبة عيد الاضحي المبارك معربا عن أمله فى ان يتحقق السلام والاستقرار فى المنطقة والسودان .
سونا