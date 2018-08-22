انعقاد اللجنة الأمنية بين السودان وجنوب السودان

أعلن ميان دوت سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم، عن انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان عقب عيد الاضحي المبارك.
وأشاد السفير دوت فى تصريحات /لسونا /عقب تقديمة تهاني عيد الاضحي المبارك للسيد رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم ضمن السفراء المعتمدين لدي السودان أشاد بجهود الحكومة في التوصل لاتفاق سلام بين الفرقاء في جنوب السودان.
وأشار الى أن العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا خاصة بعد استضافة الخرطوم لفرقاء دولة الجنوب، مضيفا انه سيتم فتح المعابر قريبا .
وتقدم السفير ميان دوث بالتهنئة للقيادة السودانية بمناسبة عيد الاضحي المبارك معربا عن أمله فى ان يتحقق السلام والاستقرار فى دولتى السودان وجنوب السودان.
سونا