خبير اقتصادي يدعو لمراجعة وإعادة النظر فى سياسة صادر الذهب

دعا بروفيسور محمد الجاك أحمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الى وذلك لضمان حسن إدارة الايرادات للحيلولة دون حدوث مضاربات فى هذا القطاع .
وأوضح الجاك فى تصريح (لسونا) أن مسألة تثبيت سعر الصرف التى تسعى الدولة لتحقيقها تطلب ضمانات بدخول كل عائدات صادرات الذهب للبنك المركزى الى جانب المزيد من الحوكمة والشفافية والمؤسسية فى تطبيق قرار البنك المركزى الذى قضى بالسماح للقطاع الخاص بالدخول فى عمليات تصدير الذهب مطالبا البنك المركزى بشراء الكميات المنتجة من الذهب فى البلاد بالأسعار العالمية لتحفيز المنتجين والحد من عمليات تهريبه الى دول الجوار .
وثمن الجاك الجهود التى ظلت تبذلها وزارة المعادن لتنظيم أسواق الذهب فى الولايات المنتجة والتى من بينها الولاية الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر الى جانب حفر آبار ارتوازية ووحدات علاجية للمحافظة على سلامة العاملين فى هذا القطاع جرا ء التلوث البيئي وانهيار آبار التعدين مبينا ان صادرات البلاد من الذهب قد بلغت فى النصف الأول من هذا العام 107 أطنان وتعادل أكثر من 422 مليون دولار مشيرا الي المساهمات المقدرة لهذا القطاع فى دعم ورفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة فى ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط داعيا الدولة لمزيد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم .
الخرطوم (كوش نيوز)