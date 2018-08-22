زراعة 16.979 فدان خضروات وفواكه صيفياً بالجزيرة

أعلن د. سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة عن جملة من التدابير التي وضعتها وزارته لتطوير القطاع البستاني وذلك عبر التوسع في المساحات المزروعة، وأشار عبود في تصريح لـ(سونا) عن تخصيص مساحات لزراعة المحصولات البستانية خارج نطاق المشاريع القومية منها 8.9 آلف فدان نيلية تم زراعتها خلال العروة الشتوية في الموسم 2017م _ 2018م بالخضروات والفواكه والأعلاف بنسبة تنفيذ 79% من جملة المساحة المستهدفة والتي تبلغ 112 ألف فدان .
ولفت الوزير لزراعة 16.979 فدانا بالخضروات والفاكهة خلال العروة الصيفية من العام الجاري 2018م في القطاع البستاني بنسبة 42% من المستهدف، وأشار الوزير للجهود الجارية لمكنكنة العمل الزراعي عبر تشغيل الآليات الزراعية بأسعار مخفضة لدعم صغار المزارعين وخفض كلفة العمليات الزراعية الباهظة عن كاهلهم حيث انطلق العمل من خلال المراكز الإرشادية القائمة، وتم تجهيز 4 جرارات بآلياتها وتسليمها للمراكز الإرشادية بمحلية الكاملين، وتم تحضير مساحة ألفي فدان ضمن برنامج الحلول المتكاملة والأرز غير المغمور في مساحة 86 فدانا، كما تم تحضير 118 فدانا بالخلخال بجامعة الجزيرة ضمن تشغيل الآليات الزراعية تجارياً، مشيراً لتوفير 12 آلة جديدة وحزم 1600 بالة مخلفات ذرة بجانب تدريب مهندسين زراعيين وسائقين بمركز مساعد .
سونا