ما حقيقة تصريح معتمد الخرطوم “ان سبب الازمة والصفوف والازدحام هم الوافدين للخرطوم من الولايات”؟

تنوه محلية الخرطوم عن تصريح مفتعل منسوب للسيد معتمد المحلية الفريق ركن/ احمد علي عثمان ابو شنب تم بثه بوسائل التواصل الاجتماعي مفاده تعليق نسب بهتانا للسيد المعتمد حول زيارة تفقدية لمحطات الوقود والمخابز اكد فيه ان سبب الازمة والصفوف والازدحام هم الوافدين للخرطوم من الولايات الذين ذهبوا لقضاء العطلة لدي ذويهم؛
وعليه تؤكد المحلية بإن الحديث المنسوب للسيد معتمد الخرطوم كاذب وعار من الصحة قصد منه افساد فرحة العيد بين جموع المواطنين داخل وخارج ولاية الخرطوم خاصة اهلنا في الولايات والذين يعتبرون جسم اصيل للتنمية والاقتصاد والحراك الاجتماعي داخل الخرطوم ويملكون حق المواطنة الاصيل حسب حقهم الدستوري المكفول؛ ومن هذا الموقع تهيب محلية الخرطوم بجميع المواطنين داخل وخارج ولاية الخرطوم بعدم الركون والاستماع للشائعات المقرضة الفطيرة الانتاج والاخراج التي تحاول هدم النسيج الاجتماعي للبلاد عبر نوايا خبيثة تحاول تعكير صفو الاحتفال بعيد الاضحي المبارك اعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات .. هذا وستتخذ المحلية كافة الاجراءات القانونية تجاه مطلقي الشائعات .. وكل عام وانتم بخير.*
ادارة الاعلام والعلاقات العامة – محلية الخرطوم
الاربعاء ٢٢ اغسطس ٢٠١٨م