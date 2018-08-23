قائد بالدعم السريع : لدينا دور اجتماعي ملموس

قال مدير إدارة التدريب بقوات الدعم السريع العميد ركن الصادق السيد، إن قوات الدعم السريع منذ تكوينها لها دور اجتماعي ملموس خاصة في الأزمات التي قابلت المواطنين على امتداد الوطن، وكان لقيادة الدعم السريع وقفات وسند للمؤسسات والولايات والمحليات والمواطنين في كثير من المواقف الاجتماعية والمواقف العصيبة والمساهمة في التنمية في كثير من المواقع على امتداد السودان.
وأضاف بحسب سونا – أن قوات الدعم السريع وبإشراف مباشر من قائدها الفريق محمد حمدان حميدتي لها مشاركة ومساهمة ملموسة يحسها الجميع وذلك ضمن المسئولية الاجتماعية تجاه المواطيين وهي واجب وطني من أجل تحقيق الاستقرار ، مضيفا بأن قوات الدعم السريع أستطاعت أن توفر الأمن في غالبية المناطق في ولايات دارفور الكبرى وفي شرق السودان ، مساندة القوات المسلحة من أجل أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.
الخرطوم (كوش نيوز)