الجزيرة تكمل سفلتة 80 كلم طرق بالمحليات

أعلن المهندس موسى عبد الله إبراهيم وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الجزيرة استمرار تنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية، وكشف الوزير في تصريح لـ(سونا) أن المشروعات تشمل 35 مشروعاً في قطاع التعليم وذلك لاستيعاب خطة الولاية الرامية لتحسين البيئة المدرسية إضافة لتشييد 5 مشروعات في مجال الشباب والرياضي وإعادة تأهيل وصيانة 17 مستشفى في حواضر محليات الولاية الثماني، وقطع الوزير أن مشروعات الطرق تسير وفق الخطة الموضوعة حيث اكتملت سفلتة أكثر من 80 كلم إضافة للطرق الاتحادية وأعمال الإنترلوك والكيرفستون والإضاءة والتشجير لربط حواضر المحليات والقرى حولها بالطرق القومية، ولفت الوزير إلى أن العمل في الميناء البري بمدني و مخطط مدني الجديدة ومحطتي مياه أم مغد بمحلية الكاملين ومدني قد استشرف نهاياته
سونا
1 التعليقات
ابوعمر
2018/08/23 at 10:16 ص (UTC 3) رابط التعليق
أسمه كيربستون ( kerb stone ) وليس كيرفستون يا ناس سونا أن شاء الله أكرفسوكم فى بلاعة .