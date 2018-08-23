قسطرة قلبية عاجلة تنقذ حياة حاج سوداني

نجح فريق متخص في أمراض وجراحة القلب بمركز القلب التخصصي بجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من انقاذ حياة حاج سوداني في العقد السادس من العمر بعد تعرضة لذبحة صدرية غير مستقرة كادت أن تؤدي بحياته قبيل أدائه فريضة الحج .
وقد تم إسعافه وإجراء الفحوصات اللازمة بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
واتضح من خلال الفحوصات أن يعاني من قصور في الشريان التاجي إضافة الي اصابته بالضغط والسكر ، وقد تم نقله على الفور بواصطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة .
وعقب ذلك بحسب جريدة الدار الصادرة يوم الخميس تم إجراء الفحوصات قرر اجراء قسطرة فلبية عاجلة للمريض وتركيب دعامات للشريان تكللت بالنجاح وعب ذلك نقل المريض الي غرفة العناية القلبية لإطمئنان على الحالة.
الخرطوم (كوش نيوز)