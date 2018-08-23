دورة التبادل الثقافي الصيني العربي تتواصل ببكين

تتواصل هذه الأيام أعمال الدورة التدريبية للتبادل الثقافي الصيني العربي ودراسات الخبرات الصينية بمدينة هايكو مقاطعة هاينان الصينية التي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري والتي ينظمها مركز التدريب التجاري التابع لوزارة التجارة بمقاطعة هاينان وتحت رعاية وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية في الفترة من 2018-8-14م وحتى 2018-8-29م.
ويشارك السودان وعدد من الدول العربية، مصر والجزائر والمغرب وليبيا وسلطنة عمان وجز القمر .
وتلقى المشاركون خلال الأيام الماضية عددا من المحاضرات تناولت التطورات الثقافية والتكنولوجية والتجارية لدولة الصين وكيفية الاستفادة من النهضة الحضارية الصينية وعكسها للعالم العربي .وقامت الوفود المشاركة في الدورة بزيارات لعدد من المدن ذات الوزن الاقتصادي والسياحي والتاريخي بدولة الصين.
سونا