أضاحٍ للفقراء من قطاع الفكر والثقافة بالوطني

نفذ قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة برنامجاً متكاملاً لتوزيع خراف الأضاحي واللحوم غطى جميع محليات الولاية بتوزيع 334 خروفاً منها 34 خروفاً من الخيرين و300 خروف من منظمة مراقي الخيرية إضافة لكميات كبيرة من اللحوم المذبوحة بدعم مباشر من الخيرين وأعضاء مجلس القطاع الاستشاري.
واستهدف البرنامج الأسر المتعففة والفقراء والأرامل والأيتام. وقطعت الأستاذة زليخة محمد الحسن رئيس قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع في تصريح لـ(سونا) بأن البرنامج أحدث حراكاً مجتمعياً كبيراً خفف من الضائقة الاقتصادية وعدم توفر السيولة في المصارف إضافة لتحريك القواعد عبر القيادات المقتدرة والمنظمات والجمعيات الخيرية التابعة للأمانة الإجتماعية على مستوى المحليات لتجميع الخراف التي دفع بها القيادات وبعض الخيرين لإنجاح البرنامج وإعادة توزيعها بواقع خروف لكل 4 إلى 6 أسر، ولفتت زليخة إلى أن البرنامج استهدف أيضاً داخليات الطلاب والسجن والمستشفيات بمحلية شرق الجزيرة وشملت المعايدة الاجتماعية دعما ماليا للمرضى.
وفي محلية مدني الكبرى شارك القطاع في إعداد وجبة المرضى والبرنامج المصاحب مع منظمة “شارع الحوادث” وفي محلية جنوب الجزيرة بالتنسيق ..مع منظمة “مراقي” الخيرية حيث تم تجميع اللحوم من الأسر المضحية وإعادة ترتيبها وتوزيعها للأسر المتعففة
سونا