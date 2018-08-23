جهود لتكملة كهربة ألفي مشروع زراعي بالجزيرة

تسعى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لتكملة مشروع كهــــــربة المشاريع الزراعية بالولاية وذلك بغرض تقليل كلفة الإنتاج. ويستهدف المشروع مساحة 45 ألف فدان وهي تُغطي ألفي مزرعة في مرحلته الأولى، وفق ما ذكر دكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة الذي أكد تواصل الجهود لاستكمال المشروع.
وصرح سيادته لوكالة السودان للانباء بأن تكلفة المشروع في المرحلة الأولى تقدر بحوالي 313 مليون جنيه، منها 200 مليون دعم حكومي لتنفيذ شبكة الضغط العالي و113 مليون التزامات المزارعين، وأشار إلى تنفيذ شبكة الضغط العالي بطول 206.7 كلم خصماً على الدعم الحكومي بنسبة تنفيذ 90% منها 20 كلم بمنطقة أم دقرسي وكلكول بمحلية الكاملين بنسبة تنفيذ 100% و37 كلم بمحلية مدني الكبرى بمنطقة فداسي وأبو حراز بنسبة تنفيذ 100% و17.7 كلم بمنطقة الشاوراب وود الفادني بمحلية الحصاحيصا بنسبة تنفيذ 100% وبمحلية أم القرى 12 كلم بمنطقة الجروراب والغنوماب بنسبة تنفيذ 100%.
مشيرا إلى أنه تم في محلية شرق الجزيرة تنفيذ 49 كلم بمنطقة النابتي بنسبة تنفيذ 100% كما تم تسليم خط رفاعة الغربي للشركة المنفذة وفي محلية جنوب الجزيرة أنجزت حوالي71 كلم بمنطقة حبيب الله شمال الحاج عبد الله وديم المشايخة بنسبة تنفيذ 100% وتبقى تنفيذ خط أم طلحة جنوب قندال. وعزا توقف تشييده لإجراء عملية تعديل في محطة الكهرباء بواسطة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والحاج عبد الله الذي يجري تحديد المسار الأمثل له ومن ثم تسليم الخط للشركة المنفذة.
سونا