مواطنون : صفوف الخبز تنقص من فرحة العيد

شهد مخابز الخرطوم حاله من الإزدحام والصفوف الطويلة لشراء الخبز منذ عطلة عيد الأضحى المبارك ، وبحسب مشاهدات “كوش نيوز” فإن بعض المخابز حددت كمية الخبز التي تسمح للفرد شرائها وأن لا تتجاوز (30) رغيفة.مما يحدث تزمر لدى المواطنين .
وذكرت بعض المطاحن ، ان حصص الدقيق وزعت بالكامل على المخابز في العاصمة الخرطوم دون نقصان، واتهمت عدد من أصحاب المخابز بافتعال الأزمة بعد سفر “العمالة” إلى الولايات.
وقال أحد المواطنين لـ”كوش نيوز” أن صفوف الخبز الطويلة نقصت علينا فرحت العيد وحتى على الأطفال الذين يمكثون الساعات لشراء الرغيف وزاد : احيانا يأتي شخصين من الأسرة الواحدة لشراء الكمية المطلوبة في حال حدد صاحب المخبز الكمية للفرد .
الخرطوم (كوش نيوز)