اتفاقيات جديدة لانتاج البترول بين الصين والسودان

أكد سفير السودان بالصين احمد شاور تسارع الخطى بين السودان والصين للتوقيع على اتفاقيات جديدة في مجال استخراج البترول
وقال في حوار مع سونا – ان هذه الاتفاقيات ستدفع بالعمل المشترك بين البلدين في مجال انتاج البترول وستعود به الي ماكان قبل الانفصال مشيرا الي ان التفاوض يجري بين وزارة النفط والشركات الصينية وسيسفر قريبا عن توقيع اتفاقيات هامة .
واضاف قائلا ان الصين تقدر التعثر الذي حدث في مشروع انتاج البترول بعد انفصال الجنوب والظرف الذي تم فيه وماتحقق منه ايضا للصين الأمر الذي جعلها تستمر في المشروع .
واضاف السفير ان الصين اعربت عن تقديرها للدور الذي لعبه السودان في تحقيق السلام بين الفرقاء بدولة جنوب السودان و استتباب الامن وعودة الشركات الصينية للعمل في حقول البترول بجنوب السودان
لافتا الي ان وزارة الخارجية الصينية اصدرت بيانا تؤيد فيه الاتفاقية وتؤكد دعمها ووقوفها مع الاتفاق لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بجنوب السودان ونوه السفير الى ان الصين تقدر اهمية السودان لان اول عمل للشركات الصينية في مجال البترول خارج الصين كان في السودان وان نجاح الصين فيه شجع الكثير من الدول لتعامل معها في مجال النفط .
الخرطوم (كوش نيوز)