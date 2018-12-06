شاهد بالفيديو.. مدحة (مكاشفي القوم) الراعي الرسمي لمزاج حسناوات السودان

نجح المطرب السوداني الشاب محمد فيصل الجزار في تطوير المدحة السودانية الشهيرة (مكاشفي القوم) بعد أن قام بإعادة توزيعها وتنفيذها عن طريق الآلات الموسيقية الحديثة.
وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن المدحة وجدت شهرة ورواجاً واسعين بعد أن قدمها الجزار بطريقة أسهمت في حفظ الشباب السودانيين لها على الرغم من صعوبة كلماتها.
شاهد مدحة مكاشفي القوم عند البنات
شاهد مدحة مكاشفي القوم عند البنات
Geplaatst door النيلين op Donderdag 6 december 2018
وقد رصدت محررة موقع النيلين عدد من مقاطع الفيديو يظهر من خلالها بعض الشباب والفتيات وهم يقومون بتصوير أنفسهم أثناء ترديدهم للمدحة بمزاج عالي.
من بين مقاطع الفيديو المتداولة بشكل واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لفتاة سودانية تظهر من خلاله وهي تتغني وبمزاج عالي بمدحة (مكاشفي القوم).
تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو لم تخلو من السخرية حيث أكد الكثير من المعلقين أن المدحة أصبحت بمثابة الراعي الرسمي لمزاج السودانيين والسودانيات.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
5 التعليقات
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أب جنقة
2018/12/06 at 1:16 م (UTC 2) رابط التعليق
الغزيزيلة
سودانى مغبووووون
2018/12/07 at 1:33 م (UTC 2) رابط التعليق
وللخبوب نكهات متعددة … يكشف حالكم وحال الجزار .. قال نجح المطرب .. التقول فرتك الذره
أبو منير
2018/12/09 at 7:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
شوهتو المديح ..
ما نعرف نطرب .. ولا نرقص ..
الخشوع آخر ما يخطر على بال المستمع لمثل هذا العبث ..
خلو المديح من غير موسيقى ومزمار
على الاكثر طار فقط .. على الخفيف
الله المستعان
Aboahmed
2018/12/09 at 7:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال حسناوات قاااااال..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
faisal taha
2018/12/26 at 8:43 م (UTC 2) رابط التعليق
العتب علي من قام بنشرها
من تكون رندا الخفجي لس لديها غير من تسمي لوشي ولا تنشر غير العبث فاين انتم يا ادارة المنتدي
الله في عون السودان