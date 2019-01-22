المركزي: ما تردد عن وجود مشكلة في فئة المائة جنيه شائعة

نفى بنك السودان المركزي ما تردد عن وجود مشكلة في فئة المائة جنيه ، التي سيطرحها البنك للتداول مطلع الشهر القادم ، تمنع استخدامها في الصراف الآلي ، ووصف الأمر بالشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأشار مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بالبنك بحسب صحيفة السوداني ، رئيس جناح البنك بمعرض الخرطوم الدولي عثمان عبد الصادق ، إلى تزايد إطلاق شائعات عبر الوسائط الإلكترونية ووصفها بالمصيبة التي أصبح يتعرض لها المواطن .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود عازة
2019/01/22 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو كلام زي دا بيردوا عليه بالكلام لشنو ، انتوا اي حاجة تردوا عليها شنو الضعف وعدم الثقة دا ، تسكتوا وتنزاوا القروش وتخلوا الناس هم اليكذبوا البيقول او البيصدر الاشاعة .,.
نحن السودانيين غاويين فلسفة فارغة وافتاء من غير علم تلاقي الطلع الاشاعة دا اصلا ما عنده بطاقة صراف الي زي البيقعد وسط الناس ويتفلسف ويشرح ويوصف في عيوب السيارات وهو لاعنده سيارة ولا يعرف يسوق