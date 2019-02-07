محمد صلاح يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير وست هام

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، لهتافات عنصرية من جماهير وست هام يونايتد.
نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مقطع فيديو لمشجعي فريق وست هام يونايتد وهم يطلقون ألفاظ عنصرية ضد محمد صلاح، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1
وظهر صلاح في الفيديو وهو يسدد إحدى الركلات الركنية، وفي ذات الوقت أطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد اللاعب المصري لكونه مسلم.
وعلق المتحدث باسم وست هام يونايتد في تصريحات للصحيفة البريطانية قائلا: “في وست هام يونايتد، نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء”.
وتابع “نحن نادي كرة قدم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، نرحب بالجميع في ملعبنا”.
وأضاف “أي شخص يقوم بارتكاب خطأ يتم تسليم البيانات الخاصة به إلى الشرطة وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن، لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا”.
سبوتنيك