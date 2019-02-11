بسبب مرضها المزمن … كيم كارديشان تتناول “خلطة مقززة”

بعد أن كشفت النجمة كيم كاردشيان عن مرضها الجلدي المزمن “الصدفية”، قامت بمفاجأة متابعيها عبر تطبيق إنستغرام بعرض خلطة جديدة “للقضاء عليه”.
وقالت كاردشيان:”أنا يائسة جدا بسبب الصدفية، لذلك لجات إلى العشب الصيني”، ثم أظهرت صحنا يبدو أنه يحتوي على سائل داكن اللون.
وتابعت “حصلت على خلطة خاصة سأجربها للقضاء على هذا المرض”، فيما لم تكشف عن مكونات الخلطة.
وذكرت أنها تشرب هذا السائل مرتين في اليوم، موضحة “مذاقه مر ومقزز للغاية”، وأتمت “أتمنى أن تعطي هذه الخلطة نتيجة جيدة. سنرى ذلك بعد 6 أسابيع”.
وتعرضت كاردشيان خلال الفترة الأخيرة، لانتقادات بشأن بشرتها التي عانت بعض الشوائب، مما جعلها تخرج عن صمتها وتكشف معاناتها من الصدفية.
سبوتنيك