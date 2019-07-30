المركزي يصدر قائمة سوداء تحوي شركاتٍ كبرى

أوقع بنك السودان المركزي حظراً مصرفياً شاملاً بحق 123 شركة واسم أعمال لعدم التزامها بسداد حصائل صادر مستحقة، وذلك لفترات سابقة.
ومن ضمن الشركات الموقوفة شركات وأسماء أعمال كبيرة ومشهورة.
ووجه المركزي البنوك بإيقاف التعامل مع هذه الشركات وفروعها.
وقال أمين مال شعبة مصدري المواشي، سلامة عبد الله راشد، أن الفترة الأخيرة شهدت تلاعباً من قبل شركات ليست لها علاقة بصادرات المواشي في عمليات الصادر من خلال تصدير كميات كبيرة من المواشي عن طريق نظام الدفع الأجل وعدم إعادة الحصائل، بجانب بيع سعر الرأس في الاسواق الخارجية بسعر أقل من السعر الرسمي بنسب كبيرة.
وأشار إلي أن الشعبة نعمل وبالتنسيق مع الجهات الصلة في تصحيح مسار صادرات المواشي.
باج نيوز