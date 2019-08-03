آبي أحمد: المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية ومتفائل بنجاحها

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، مؤكداً تفاؤله بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة.
وحذر آبي أحمد بحسب “الجزيرة نت” من مخاطر التدخلات من جهات خارجية (لم يسمها) في الشأن السودان، قائلا: “كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها”.
وأضاف: “إن تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، ووجود جهات أخرى تحاول التدخل سيخلقان مشاكل، مع ذلك تلقت المبادرة الإثيوبية ترحيبا من المجتمع الدولي، كما أننا متفائلون بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح”.
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