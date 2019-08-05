مُلثَّم ينفذ جرائم سطو تحت تهديد السلاح بالسامراب

نفذ مُلثم جرائم سطو على منازل بحي السامراب بحري جوار المجمع الاسلامي، وقام الملثم المجهول بتهديد موظفة بالسكين بعد أن وضعها على عنقها بطريقة دراماتيكية وقام بسحب الموظفة الى خارج منزلهم تحت تهديد السلاح حتى يتثنى له الخروج من المنزل بسلام وفر المجهول هارباً الى جهة غير معلومة، بعد أن استولى على هاتفين باهظي الثمن احدهما يخص الموظفة والآخر يخص .
وحسب إفادات الموظفة، فإن الملثم استولى على السكين التي استخدمها في تهديدها من دولاب غرفة والدها ولفتت الى أن السكين قام بشرائها والدها استعداداً للأضحية إلا أن اللص قام بسرقتها واستخدامها في تهديد ابنته، وفي السياق استولى المتهم على حقيبة من منزل آخر بالحي ويذكر أن شقيق الموظفة قام بتدوين بلاغ بقسم الدروشاب ويجري التحري حول الواقعة ويناشد اهالي الحي الشرطة بضرورة الاسراع وضبط الجاني، لافتين الى أن ملثماً تضاهي مواصفاته المواصفات التي ادلت بها الموظفة كان قبل عدة اشهر قد اعتدى على منزل آخر بالحي وبذات الطريقة قام بتهديد فتاة وسرقة مصوغات ذهبية تخص صاحبة المنزل.
الانتباهة