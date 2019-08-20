خبير سياسي يعرب عن دهشته لاستمرار التظاهرات والمواكب

أعرب د.أسامة سعيد، الخبير والمحلل السياسي، عن دهشته لاستمرار التظاهرات والمواكب من قبل مؤيدي قوى اعلان الحرية والتغيير بالرغم من التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية والدخول في العملية السياسية الجديدة بعد نجاح ثورة 19 ديسمبر المجيدة.
واوضح في تصريح لـ( سونا)، أن المرحلة الجديدة تتطلب كثيرا من العمل من كل السودانيين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم السياسية باعتبار أن البلاد في حاجة ماسة للأفعال وليس الأقوال، مبينا أن التباينات التي برزت في مواقف قوى الحرية والتغيير بشأن اختيار ممثليها في المجلس السيادي ربما كانت السبب وراء هذه التظاهرات التي قادها مناصروها احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها قوى الحرية في عملية اختيار ممثليها.
ودعا د.أسامة قوى اعلان الحرية والتغيير الى ضرورة إعمال مبدأ الشفافية في تمليك الحقائق أولاً بأول لمناصريها حتى لا تتكرر مثل هذه المشكلات مستقبلا .وأضاف ” على جميع السودانيين العمل بجد وإخلاص من أجل مستقبل السودان وضمان فترة انتقالية آمنة ومستقرة “.
وقال ان استمرار تسيير المواكب والتظاهرات لا يخدم قضية الوطن في شيء بل يسهم في تعطيل حركة الانتاج ووضع العراقيل للحيلولة دون تقدم العملية السياسية نحو مسارها الطبيعي.
الخرطوم 20-8-2019(سونا)